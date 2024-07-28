Milli boksör Gizem Özer, Paris 2024'e ilk turda veda etti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boksta milli sporcu Gizem Özer, ilk turda İtalyan Alessia Mesiano'ya kaybetti.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:06
Milli boksör Gizem Özer, Paris 2024'e ilk turda veda etti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Gizem Özer elendi.

North Paris Arena'da yapılan kadınlar 60 kilo müsabakasında Gizem Özer, İtalyan boksör Alessia Mesiano'yla karşı karşıya geldi.

Rakibine 3 raund sonunda 4-1 kaybeden Özer, organizasyona veda etti.


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