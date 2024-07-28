Milli boksör Gizem Özer, Paris 2024'e ilk turda veda etti!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boksta milli sporcu Gizem Özer, ilk turda İtalyan Alessia Mesiano'ya kaybetti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Gizem Özer elendi.
North Paris Arena'da yapılan kadınlar 60 kilo müsabakasında Gizem Özer, İtalyan boksör Alessia Mesiano'yla karşı karşıya geldi.
Rakibine 3 raund sonunda 4-1 kaybeden Özer, organizasyona veda etti.
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