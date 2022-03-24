Milli boksör Kerem Özmen, U22 Avrupa Şampiyonu oldu
U22 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında ringe çıkan milli boksör Kerem Özmen, altın madalyanın sahibi oldu.
Hırvatistan’da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçeli boksör Kerem Özmen, 63,5 kg finalinde Ermenistanlı rakibi Artur Shakhpazyan ile karşılaştı. Rakibine büyük bir üstünlük kuran Kerem Özmen, U22 Avrupa Şampiyonu oldu.
Öte yandan U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nı üçüncü olarak tamamlayan Fenerbahçeli milli boksörler Gizem En ve Nurullah Oyan da madalyalarını aldı.
Video Haberler
- 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
- 'Savunmacılarımız hazır'
- Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama
- Motorine büyük zam geliyor!
- Beynindeki damar yumağı 9 saatlik operasyonla çıkarıldı
- 'Rusya'nın Ukrayna işgali sadece başlangıç'
- Seçim Kanunu teklifi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
- Et ve Süt Kurumu Başkanı Uzun kurumu batırmış
- Röntgene giden hastalara dolandırıcı şoku
- Kaza yapan sürücü önce ağladı sonra kavga etti
En Çok Okunan Haberler
- Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama
- 'Savunmacılarımız hazır'
- Instagram'dan yeni özellik: Kronolojik sıralama
- Hırsızlardan yeni yöntem: Taksiyle gelip aldılar
- Bir anlık dalgınlıktan faydalandı
- Türkiye final peşinde!
- AÖF vize sınavı giriş yerleri bekleniyor
- Çocuklar için üretilen Covid-19 aşısında ilk sonuçlar
- Soyer'den Mardin ziyareti
- Uzmanı açıkladı: Düzce'de hava kirliliği dağılmıyor