Milli boksörler Azerbaycan'dan 6 madalya ile dönüyor!

Milli boksörler Azerbaycan'dan 6 madalya ile dönüyor!

7.04.2026 20:55:00
Milli boksörler Azerbaycan'dan 6 madalya ile dönüyor!

Milli sporcular, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'nda 6 madalya kazandı.

Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 6 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre milliler, başkent Bakü'deki organizasyonu 3'er altın ve bronz madalyayla tamamladı.

Turnuvada madalya elde eden milli boksörler şunlar:

Kadınlar

Altın madalya: Berfin Kabak (65 kilo)

Bronz madalya: Nilay Yaren Çam (54 kilo), Rabia Araz Topuz (48 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo)

Erkekler

Altın madalya: Refik Kartal (70 kilo), Bedirhan Kalkan (85 kilo)

"BU BAŞARI SADECE BİR MADALYA DEĞİL..."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Sporcularımıza, verdikleri emek ve sergiledikleri mücadele ruhu için teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bir madalya değil, disiplinli çalışmanın, sarsılmaz bir inancın ve büyük bir ekibin ortak zaferidir. Bu gurur tablosunda emeği geçen başta teknik heyetimiz ve antrenörlerimiz olmak üzere, sporcularımızın kıymetli ailelerine ve tüm camiamıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

