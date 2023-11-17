Milli boksörlerden 8 bronz madalya
Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli boksörlerden 4'ü finale yükseldi, 8'i ise bronz madalya elde etti.
Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada yarı final müsabakaları yapıldı.
Kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo), Gamze Soğuksu (52 kilo) ve Büşra Işıldar (75 kilo) finale çıktı.
Nilay Yaren Çam (54 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Sıla Üçyıldız (81 kilo) ve Şeyma Düztaş (+81 kilo) ise rakiplerine yenilerek bronz madalya aldı.
Erkeklerde ise Sultan Osmanlı (75 kilo) adını finale yazdırdı.
Semih Gümüş (51 kilo), Can Kaya (54 kilo), Fatih Kaya (67 kilo) ve Emir Büyükdağ (92 kilo) da bronz madalya elde etti.
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