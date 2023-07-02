Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Polonya'da altın madalya kazandı
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya elde etti.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlar 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı.
Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen final müsabakasında Buse Naz, altın madalya için Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yle karşılaştı. Rakibini bütün raundlarda yenen Buse Naz, altın madalyanın sahibi oldu.
Buse Naz Çakıroğlu
6 MİLLİ BOKSÖRE PARİS KOTASI
Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Buse Naz, 2019'dan sonra bir kez daha Avrupa Oyunları'nda altın madalya elde ederek İstiklal Marşı'nı okuttu.
Türkiye, boksta branşında oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Madalya alan 6 milli boksör de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- Tapuda yeni dönem başlıyor!
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Katliam gibi kaza: 51 ölü
- Erdoğan'a karşı hamle
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- 'Makas' faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Torununu korumak isterken canından oldu
- Enginyurt'tan dikkat çeken adaylık çıkışı