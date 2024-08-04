Milli cimnastikçi Adem Asil, 5. oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler halka aletinde Adem Asil, 5'inci oldu.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 16:41
Milli cimnastikçi Adem Asil, 5. oldu!
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkeklerde halka aleti finalleri yapıldı.

Milli cimnastikçi Adem Asil, 14.966 puanla organizasyonu 5'inci tamamladı.

Aynı disiplinde Yang Liu 15.300 puanla altın, vatandaşı Jingyuan Zou 15.233 puanla gümüş, Yunan Eleftherios Petrounias 15.100 puanla bronz madalya elde etti.


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