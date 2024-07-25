Milli cimnastikçiler, olimpiyat hazırlıklarını Paris'te sürdürdü

Milli cimnastikçiler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarının son provasını yaptı.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:25
Milli cimnastikçiler, olimpiyat hazırlıklarını Paris'te sürdürdü
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Cimnastikçiler, Fransa'nın başkenti Paris'te resmi açılışı yarın yapılacak olimpiyat oyunlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, İbrahim Çolak ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, başantrenör Yılmaz Göktekin önderliğinde antrenmanlarına devam etti.

Milli cimnastikçiler, organizasyonun yapılacağı Bercy Arena'da olimpiyat oyunları öncesi podyum antrenmanında altı alette son provalarını yaptı.


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