Milli cimnastikçiler, olimpiyat hazırlıklarını Paris'te sürdürdü
Milli cimnastikçiler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarının son provasını yaptı.
Cimnastikçiler, Fransa'nın başkenti Paris'te resmi açılışı yarın yapılacak olimpiyat oyunlarının hazırlıklarını sürdürdü.
Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, İbrahim Çolak ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, başantrenör Yılmaz Göktekin önderliğinde antrenmanlarına devam etti.
Milli cimnastikçiler, organizasyonun yapılacağı Bercy Arena'da olimpiyat oyunları öncesi podyum antrenmanında altı alette son provalarını yaptı.
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı haberleri olimpiyat haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan Jose Mourinho sözleri
- Trabzonspor'un rakibi Ruzomberok!
- Başakşehir'in rakibi La Fiorita
- TFF'den Ali Koç'a tebrik
- Milli cimnastikçiler, hazırlıklarını Paris'te sürdürdü
- Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu
- Mete Gazoz, Paris'te sahne alıyor
- Ankaragücü, Kayserispor'a geçit vermedi!
- Berkan Kutlu: 'Transferlerle şampiyon olunmuyor'
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de ilk hasat meyveleri 350 TL'den satılıyor...
- 'Öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim...'
- Grubunu uyardı: 'Meclis tatile girmeden...'
- İktidarın emeklilik sistemi planı
- CHP'den Erdoğan'a belediye borçları yanıtı
- 'Eş değiştirme festivali' köylüleri isyan ettirdi!
- Dolar o tarihte 36 lirayı görecek!
- Aşırı derecede saf olan 3 burç
- Yeniden Refahlı başkandan 'sokak hayvanları' resti
- AKP'liler DEM Parti milletvekiline saldırdı