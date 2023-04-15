Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu
Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, şampiyon oldu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi.
Erkekler halka aleti finalinde Adem Asil madalya için mücadele etti.
Adem Asil, 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
Asil, aynı organizasyonda erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalya kazanmıştı.
39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Eskort araçla İstanbul’a döndürüldü'
- Hedef muhafazakâr oyu
- İmamoğlu: Depremden sonra neredeydiniz diye soracağız...
- Celal Ülgen'den Erdoğan'a 'pusula' uyarısı
- Ebru Baki istifa etti! Yeni adresi belli oldu
- Karabük'te korkunç iddia
- Açık açık provokasyon!
- AKP'li Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak seçim tahmini
- Eski MHP'li başkanın ölüm nedeni ortaya çıktı!
- İmamın önlenemeyen yükselişi: Sınavsız müdür yaptılar!