Cimnastikçiler İspanya’dan altınla döndüler
İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Estetik Grup Cimnastik Şampiyonası’nda Türk cimnastikçiler, toplam 3 altın, bir gümüş madalya kazandı.
Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Federasyonu’nun İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlediği ve 15 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen Estetik Grup Cimnastik Şampiyonası’nda Türk cimnastikçiler, toplam 3 altın, bir gümüş madalya kazandı.
10-12 yaş kategorisinde yarışan Kilia takımı sporcuları (Azra Demir, Bilge Sofia Dinçler, Tara Karagöz, Vera Asya Süer, Alisa Cecan, Damla Ünal, Çağla Deniz Barda, Mina Nazlıcan Eraslan, Bahar Alpata) Mediterranean Countries Competitions’da altın, Open International AGG Tournament’da ise gümüş madalya aldılar.
8-10 yaş kategorisinde yarışan Florina takımı sporucuları (Mira Konan, Ekin Ela Tekeli, Vera Aldırmaz, Mina Elif Dede, Ferah Arpacı, Elif Defne Aydın, Maya Önat, Zümra Öz) hem Mediterranean Countries Competitions’da hem de Open International AGG Tournament’da altın madalya alarak kendilerinden söz ettirdiler.
Sporcular, antrenörleri Olga Nehovska Aşkın, Ayşecan Özen, Ceren Ovat, Aylin Gencer’e teşekkürlerini sundular.
Spor Haberleri
- Yusuf Yazıcı transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!
- EURO 2024'te ikinci finalist belli olacak
- Beşiktaş, Immobile transferinde sona yakın!
- Allan Saint-Maximin'den flaş paylaşımlar!
- Yüzlerce kişi Yaz Atletizm Oyunları’nda yarıştı
- Cimnastikçiler İspanya’dan altınla döndüler
- Trabzonspor'da yabancı futbolcu alarmı!
- Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!
- Olaylı derbiyle ilgili ifadeler ortaya çıktı!
- Acun Ilıcalı'nın yıldızına bir talip daha!
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!