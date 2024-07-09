Cimnastikçiler İspanya’dan altınla döndüler

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Estetik Grup Cimnastik Şampiyonası’nda Türk cimnastikçiler, toplam 3 altın, bir gümüş madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 14:21
Cimnastikçiler İspanya’dan altınla döndüler
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Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Federasyonu’nun İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlediği ve 15 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen Estetik Grup Cimnastik Şampiyonası’nda  Türk cimnastikçiler, toplam 3 altın, bir gümüş madalya kazandı.

10-12 yaş kategorisinde yarışan Kilia takımı sporcuları (Azra Demir, Bilge Sofia Dinçler, Tara Karagöz, Vera Asya Süer, Alisa Cecan, Damla Ünal, Çağla Deniz Barda, Mina Nazlıcan Eraslan, Bahar Alpata) Mediterranean Countries Competitions’da altın, Open International AGG Tournament’da ise gümüş madalya aldılar. 

8-10 yaş kategorisinde yarışan Florina takımı sporucuları (Mira Konan, Ekin Ela Tekeli, Vera Aldırmaz, Mina Elif Dede, Ferah Arpacı, Elif Defne Aydın, Maya Önat, Zümra Öz) hem Mediterranean Countries Competitions’da hem de  Open International AGG Tournament’da altın madalya alarak kendilerinden söz ettirdiler.

Sporcular, antrenörleri Olga Nehovska Aşkın, Ayşecan Özen, Ceren Ovat, Aylin Gencer’e teşekkürlerini sundular.


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