Milli eskrimci Alara Atmaca gençlerde Avrupa üçüncüsü!

Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre Alara Atmaca, başkent Tiflis'teki organizasyonda yarı finalde Greta Collini ile mücadele etti.
İLK AVRUPA DERECESİ
İtalyan rakibine yarı finalde yenilen milli eskrimci, gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu.
Bu sonuç, Türkiye'nin genç kadınlar flöre kategorisindeki ilk Avrupa derecesi olarak kayıtlara geçti.
Alara Atmaca, Gürcistan'da geçen hafta yıldızlar flörede Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.