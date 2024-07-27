Milli eskrimci Enver Yıldırım, İtalyan rakibine yenildi: 'Daha çok uzun yolumuz var'
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli eskrimci Enver Yıldırım, son 16 turuna kalamadı.
Grand Palais'te yapılan eskrim kılıç müsabakalarında Enver Yıldırım, son 32 turunda İtalyalı Luca Curatoli'yle karşı karşıya geldi.
Rakibine 15-10 kaybeden Enver Yıldırım, son 16 turuna yükselemedi.
"DAHA ÇOK UZUN YOLUMUZ VAR"
Enver Yıldırım, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın zor geçtiğini ifade eden Yıldırım, "Ufak hatalar yaptık ama bu hatalar pahalıya mal oldu. Çok çalışmıştık ancak maalesef ilk maçta kaybetmek üzdü. Gönül isterdi ki ay-yıldıza daha yakışır şekilde yarışalım ama maalesef olmadı" dedi.
Müsabakanın bir bölümde rakibine üstünlük kurarak aradaki farkı kapatan Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Eskrimde üst üste birkaç sayı alabiliyorsunuz. Rakibi daha çaresiz bırakabiliyorsunuz. Bir ara yakaladım rakibi ama o üstünlüğü devam ettiremedim. Ufak tefek hatalar oldu. Yolculuk bitmedi, daha çok uzun yolumuz var. İnşallah daha çok çalışıp ay-yıldıza yakışır şekilde mücadele edeceğiz."
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