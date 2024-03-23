Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda bronz madalya alarak Türkiye'ye bu organizasyonda tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 20:34
Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı
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Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Enver Yıldırım, ana tablo maçlarında rakiplerini eleyerek yarı finale kaldı. Yarı finalde ev sahibi ülkeden Andras Szatmari'ye 15-7 yenilerek final şansını kaçıran milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Bu madalya, Türkiye'nin büyükler kategorisinde Dünya Kupası'ndaki ilk madalyası oldu.

Diğer milli sporculardan Furkan Yaman organizasyonu 57'nci, Muhammed Furkan Kalender ise 61'inci sırada bitirdi.

Dünya Kupası, yarın oynanacak takım müsabakalarıyla tamamlanacak.


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