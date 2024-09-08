Milli eskrimci Furkan Yaman, İran'da şampiyon oldu
Milli eskrimci Furkan Yaman, İran'da şampiyon oldu.
Milli eskrimci Furkan Yaman, İran'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Urmiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonun erkekler kılıç kategorisinde mücadeleler yapıldı.
Organizasyonun finalinde İranlı Nima Zahedi'yi 15-14 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli eskrimci Furkan Yaman, eskrimde 2024-2025 yurt dışı sezonunun ilk altın madalyasını elde etti.
Aynı organizasyonda milli eskrimci Uras Macit ise mücadelesini 12'nci sırada tamamladı.
Etiketler: #Furkan Yaman #Eskrim #Şampiyon
Spor Haberleri
- Taraftarla kavga etti: Ağlayarak sahadan ayrıldı!
- Milli eskrimci İran'da şampiyon oldu
- Fenerbahçe, Filip Kostic için geri sayımda!
- Can Öncü'den Fransa'da iyi başlangıç!
- Trabzonspor'un rakibinden flaş karar: Sahaya çıkmadılar!
- Trabzonspor'dan Umut Bozok kararı!
- Jürgen Klopp yeniden Borussia Dortmund'da!
- Montella'dan Arda Güler açıklaması!
- Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
- Beşiktaş'tan 2 maç için erteleme talebi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Cem Küçük'ten Hande Fırat'a 'teğmenler' tepkisi
- AKP'den 'erken seçim' açıklaması
- AKP'nin içindeki 'teğmen' kavgası büyüyor
- IŞİD'i sorumlu tuttu
- Ümit Özdağ'dan yeni 'Polatlar' açıklaması
- Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı
- Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı
- Kocasına aşırı düşkün 4 kadın burcu