Milli eskrimci İrem Karamete, Mısır'da ana tabloya kaldı!
Milli eskrimci İrem Karamete, Mısır'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ana tabloya kalmayı başardı.
Mısır'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nın kadınlar flöre kategorisinde milli eskrimci İrem Karamete, ana tabloya kaldı.
Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda flöre kategorisinde milli eskrimciler piste çıktı.
Ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya kalan milli sporcu İrem Karamete, tablo-64'teki mücadelesine 19 Temmuz Salı günü devam edecek.
Aynı kategoride mücadele eden Alisa İsbir ise şampiyonaya 77. sıradan veda etti.
Organizasyon, 17 Temmuz Pazar günü kadınlar kılıç kategorisinde Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik, erkekler flörede ise Martino Minuto'nun da yer alacağı ön eleme müsabakalarıyla sürecek.
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