Milli futbolcu imzayı attı, yeni takımı belli oldu!

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, gelecek sezon Anderlecht forması giyecek.

Aston Villa'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milli futbolcunun sezon sonuna kadar Belçika ekibine kiralandığı belirtildi.

Kasımpaşa altyapısından yetişen Yasin Özcan, toplamda 100 maça çıkarken 6 gol ve 4 asist kaydetti.

19 yaşındaki stoper, A Milli Takım'da ise bir kez forma şansı buldu. Yasin Özcan, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'ya transfer olmuş ikinci yarıda Kasımpaşa'da kiralık olarak oynamıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından Yasin, Aston Villa'ya katıldı.

Anderlecht'in paylaşımı: