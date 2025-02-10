Yasin Özcan, Premier Lig ekibine transfer oldu!
Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya imza attı.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da forma giymeye devam edeceği ifade edildi.
Aston Villa açıklamasında, "Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ile ön sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 18 yaşındaki genç oyuncu gelecek sezon Villa'ya katılmadan önce sezonun geri kalanını Türk kulübünde geçirecek" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Aston Villa #Yasin Özcan #kasımpaşa
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