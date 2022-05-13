Milli futbolcu Kaan Ayhan, Trabzonspor'a gelmeye sıcak yaklaşmıyor

13 Mayıs 2022 Cuma, 10:50

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor transferde atağa geçti.

Gelecek sezon savunmaya takviye yapmaya hazırlanan bordo-mavililer listesine Kaan Ayhan'ı eklemiş ve uzun bir süredir de girişimde bulunmuştu.

İtalyan basınından Kaan Ayhan'ın transferi ile ilgili flaş iddia geldi.

TÜRKİYE PLANI YOK!

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Kaan Ayhan, Türkiye'de forma giymeyi kabul etmedi. Kaan'ın, sezonun sona ermesinin ardından bu liglerden birinden gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2024'te sonra erecek olan 27 yaşındaki savunmacı bu sezon İtalyan ekibinde 23 maçta görev aldı ve 1 de gol attı.