Milli sporcu Taha Akgül yılın güreşçisi seçildi
Dünya Güreş Birliği (UWW), milli güreşçi Taha Akgül'ün yılın serbest stil güreşçisi seçildiğini açıkladı.
Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi.
DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEDE
UWW'den yapılan açıklamaya göre, erkekler 125 kiloda 7 yıl sonra ilk, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşan ve 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olan Taha, unvanın sahibi oldu.
Bu yıl ayrıca Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nı da kazanan Taha, topladığı 68 bin puanla sıkletinde dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.
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