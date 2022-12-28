Milli karateci Umut Eren Gündoğ'u bıçaklayan 2 kardeş tutuklandı

İzmit'te milli karateci Umut Eren Gündoğ'un (20) bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

DHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:17
Milli karateci Umut Eren Gündoğ'u bıçaklayan 2 kardeş tutuklandı
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İzmit'te bir turnuvaya katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli karateci Umut Eren Gündoğ, önceki akşam Hürriyet Caddesi’nde yürürken bir kişi tarafından sırtından ve kalçasından bıçaklandı.

Gündoğ'u börekçiden çaldığı bıçak ile yaraladıktan sonra kaçan Enes Can Ahmetoğlu (19) ile yanındaki kardeşi E.A. (17), polis tarafından yakalandı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

2 şüpheli, Emniyet'teki ifadelerinde Gündoğ ve arkadaşlarının olaydan yaklaşık yarım saat önce çıkan kavgada kendilerini darbettiğini, tekrar karşılaştıklarında sinirlenerek bıçakla saldırdıklarını söyledi.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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