Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, attığı gol ile adını Fransız kulübün tarihine altın harflerle yazdırdı!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olimpija Ljubljana'ya attığı gol ile kulüp tarihine geçti.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 10 golle Fransız temsilcisinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Lille, deplasmanda Olimpija Ljubljana’yı 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, attığı golle Lille tarihine adını yazdırdı.
EN SKORER OYUNCU OLDU
Lille formasıyla Avrupa kupalarında 10 gole ulaşan Yazıcı, Fransız takımının, Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu. Kırmızı-beyazlı takımın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lille’in Avrupa kupaları tarihinin en skorer oyuncusu Yusuf Yazıcı" ifadeleri yer aldı.
Matt Moussilou, Lille’nin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu rekorunu 9 gol ile elinde bulunduruyordu.
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