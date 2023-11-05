Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, Marsilya deplasmanından puanla döndü!
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 11. hafta maçında Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Lille'de milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Marsilya 13, Lille ise 19 puana yükseldi.
Marsilya, önümüzdeki hafta Lens'e konuk olacak. Lille sahasında Toulouse'yi ağırlayacak.
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