Milli golcü Cenk Tosun, Burak Yılmaz'ı geride bıraktı!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta milli golcü Cenk Tosun, Burak Yılmaz'ı geride bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:43
Milli golcü Cenk Tosun, Burak Yılmaz'ı geride bıraktı!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, 13. hafta maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak İstanbul'a 3 puanla döndü.

Siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun da dünü boş geçmedi. Başarılı futbolcu, 16. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan isim oldu. Cenk, beyaz noktadan meşin yuvarlağı kalecinin sağına gönderdi fakat kaleci Okan bu topu önledi. Devamında top takipçi Cenk'in önüne düştü ve tecrübeli isim hata yapmadı, ağları havalandırdı.

BURAK YILMAZ'I GEÇTİ

Fanatik'in haberine göre, Cenk Tosun bu golüyle önemli bir istatistiğe de imza attı. Samsunspor'a attığı golle Süper Lig kariyerinde 33 farklı rakibi karşısında gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, Burak Yılmaz'ı (32) geride bıraktı.

Ayrıca Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 kez gol atma başarısına ulaştı.


cenk tosun burak yılmaz beşiktaş samsunspor süper lig

İlgili Haberler

Başkan açıkladı: Ankaragücü'nden Beşiktaş taraftarı kararı!

Başkan açıkladı: Ankaragücü'nden Beşiktaş taraftarı kararı!
Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş istediğini aldı'

Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş istediğini aldı'
Hasan Arat açıkladı: Beşiktaş efsanesi yönetimde olacak

Hasan Arat açıkladı: Beşiktaş efsanesi yönetimde olacak

En Çok Okunan Haberler