Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş istediğini aldı'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:36

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:36

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Oktay Derelioğlu: "3 puan ile dönmek Beşiktaş için neden değerli? Kongre süreci var. Hem Rıza Çalımbay hem de yeni başkana bir moral olarak yazacaktır. Gedson ve Aboubakar ile pozisyon buldu Kartal. Sakatlıktan dönen oyuncular var, eksikler var. Bunlar her zaman futbolda var. Kartal'ın zamana ihtiyacı var. Zevksiz bir maçtı. Oyun olarak detaya girmeye de gerek yok. Fakat; alınan 3 puan Beşiktaş açısından motive edici." (Takvim)

"BEŞİKTAŞ OYNAMADAN KAZANDI"

Bilal Meşe: "Biliyoruz ki, Kartal Yuvası Ümraniye adeta revire döndü... Biri düzeliyor, biri sakatlanıyor. Rıza Çalımbay ve ekibi handikaplarla boğuşuyor. Takım içinde güvendiği kramponlar yok değil, gelin görün ki güvendiği dağlara kar yağdı dün. Kuşkusuz siyah - beyazlı oyuncular iyi niyetli, ancak üç puan için bu faktör yetmiyor. Kartal vites yükseltemiyor, tempoyu bir kenara bırakın, rakibe baskı yapamıyor. Bu oyunda bir benzetme vardır, “Oynamadan kazanmak” diye... Valla kimse alınmasın ama bu Kartal’ın dünkü oyunuyla müthiş örtüşüyor. Rıza Çalımbay, bu işin içinde yoğrulmuş, öyle ‘pes’ kelimesi onun lugatında yok. Biliyorum ki, Rıza hoca Ümraniye’de işi zor, ama zoru sever, Ümraniye’yi toparlar. Kartal’ı devre arası takviyelerle zirve yarışına ortak eder." (Milliyet)

Attila Gökçe: "Maç, çaresizlerin arayışlarıyla başladı. Milli aranın da katkısıyla oyuncuların ve takımların performansında yükseliş bekleyenler umduklarını bulamadı. Beşiktaş savunmada çok açık veriyor, topu kazandıktan sonra pozisyonu tamamlamadan kaybediyordu. Gördük ki tedavi sürecinde Cenk ve sonradan oyuna giren Aboubakar da formundan uzaklaşmış. Rıza Hoca kenarda sabırla bekliyordu. Yaptığı hamlelerle oyuna biraz daha hareket getirdi. Kornerden sonra galibiyet golünü atan Colley, kale ağzında şut ve kafa vuruşu yağmurunu noktalayan kişiydi. "Öyle ya da böyle… Beşiktaş şimdilik istediğini aldı. Peki kimin kredisiyle? Rıza Hoca’ya sormalı." (Milliyet)

"NECİP OLMASA NE YAPACAĞIZ"



Ali Gültiken: "İki takımı da ortaya koyduğu mücadele nedeniyle kutlamak gerekiyor. Son dakikaya kadar heyecanı zirvede tuttular. Beşiktaş da çok keyifli günler yaşamıyor. Buradan çıkabilme adına kazancın ilaç olacağının farkında olan bir takım izledik. Oyun tamamıyla istenilen ölçüde Beşiktaş'ın yönlendirmeye çalıştığı şekilde olmasa da sonuç tamamen arzu ettiği şekilde neticelendi. Elbette büyük takım olmanın farkının yanında, bireysel yeteneklerin de sonucu değiştirdiğini gördük. Rıza Hoca'nın orta alandaki Chamberlain, Fernandes ve Amir tercihi tempo açısından Beşiktaş'ı bir vites daha yukarıya çıkarttı. Beşiktaş, oyunun bu riskli tarafını hem kontrol edip hem de kendi felsefesini sahaya yansıtabildi. Bu tür şartlarda bu, önemli denge unsuru. Dengenin başmimarlarından biri de Mert oldu. Riskli ortamlarda kaleciniz sizi oyunun içinde tutabiliyorsa büyük bir avantajı cebinize koymuş oluyorsunuz." (Sabah)

Sinan Vardar: "Beşiktaş'ta seçim atmosferinin yaşandığı bu günlerde, milli arayı iyi değerlendirmiş. Ligde en fazla isabetli pas yüzdesiyle oynayan Beşiktaş, kademe ve markaj problemini çözmesi lazım. 20 futbolcu alınmış, milyon eurolar sokağa atılmış ama Necip olmasa ne yapacağız acaba. İşte bu nedenle altyapılara önem verilmeli. Demir Ege'de ilerleyen zamanlarda inşallah bu şekilde disiplinli çalışmaya devam ederse çok iyi yerlere gelecek. Chamberlain zaten çok iyi oyuncu tabii ki ama Rıza'nın dokunuşuyla, çok daha farklı bir noktaya geleceğine inanıyorum. Beşiktaş için çok iyi olacak net olarak ortaya koyuyor. Rıza hoca iki maçta iki galibiyet alarak Beşiktaş'ı umutlandırdı." (Sabah)