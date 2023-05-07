Milli golcü Umut Nayir hat-trick yaptı, Ümraniyespor umut tazeledi
Ümraniyespor, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Umut Nayir, karşılaşmada 3 gol kaydederek kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Ümreniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24, ve 76. dakikalarda Umut Nayir, 90+1. dakikada da Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Max Gradel'den geldi.
ÜMRANİYE UMUTLANDI
Süper Lig'de son sırada yer alan Ümraniyespor, bu galibiyetle en yakın takipçisi Giresunspor ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi ve ligde kalma yolunda umutlandı. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Umut Nayir (sağda)
UMUT'UN İLK HAT-TRICK'İ
Sivasspor ağlarına 3 gol gönderen ve bu sezonki 15. golünü atan milli oyuncu Umut Nayir, profesyonel kariyerinin ilk hat-rick'ini yaptı.
SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI
Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı. O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kalan Glumac'a hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi.
Mustapha Yatabare (sağda)
Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu ayrıntılı bir şekilde inceleyen hakem Burak Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye Glumac'a yaptığı hareket sonrası doğrudan kırmızı kart gösterdi.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Doğrudan kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin iki hafta sonra oynanacak Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.
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