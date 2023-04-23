Milli güreşçi Ali Cengiz, Hırvatistan'da gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Ali Cengiz, Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Macar Istvan Takacs'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 23.04.2023 - 09:56
Milli güreşçi Ali Cengiz, Hırvatistan'da gümüş madalya kazandı
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli sporcu Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda elemelerde Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov'u eleyerek yarı finale çıkan Ali Cengiz, bu turda Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek final hakkı elde etti.

Ali Cengiz, finalde karşılaştığı Macar Istvan Takacs'a 5-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Yunus Emre Başar ise grekoromen stil 77 kiloda Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.


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