Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa üçüncüsü oldu

03 Nisan 2022 Pazar, 20:55

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milli sporcu Burhan Akbudak, repesajda Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

Alman Pascal Eisele ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasını 6-1 kazanan Burhan, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcu Burhan Akbudak, geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.

Türkiye, Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.