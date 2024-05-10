Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 21:34
Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
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Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin ikinci gününde Nesrin Baş, kadınlar 62 kiloda kategorisinde mücadele etti.

Kota müsabakasında Venezuelalı Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 mağlup eden Nesrin Baş, Paris 2024 vizesi aldı.


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