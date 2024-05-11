Milli Güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 22:52
Milli Güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
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Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin üçüncü gününde Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda mücadele etti.

En iyi üçüncü müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup eden Zeynep, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.


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