Milli Güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Yayınlanma: 11.05.2024 - 22:52

Güncelleme: 11.05.2024 - 22:52

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin üçüncü gününde Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda mücadele etti.

En iyi üçüncü müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup eden Zeynep, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.