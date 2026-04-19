Milli halterci Gamze Altun Avrupa ikincisi!

Milli halterci Gamze Altun Avrupa ikincisi!

19.04.2026 17:53:00
Milli halterci Gamze Altun Avrupa ikincisi!

Milli sporcu Gamze Altun, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda gümüş madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden milli sporculardan Gamze Altun, silkmede gümüş madalya kazandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyon, kadınlar 48 kilo kategorisindeki yarışmayla başladı.

EZGİ KILIÇ AVRUPA DÖRDÜNCÜSÜ

Gamze, silkmede 97 kilo kaldırarak gümüş madalya aldı. Koparmada 70 kilo kaldıran Gamze, toplamdaki 167 kiloluk derecesiyle şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

Aynı sıkletteki bir diğer milli halterci Ezgi Kılıç ise koparmada 77, silkmede 92 kilo kaldırarak toplamda 169 kiloya ulaştı ve Avrupa 4'üncüsü oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımımız, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. 5. maçta Kuzey İrlanda ile oynayacağımız alacağımız galibiyet, bizi Dünya Kupası play-offlarına taşıyacak.
Milli sporcular Utku Kap 45 kiloda, Ercan Berk İmamoğlu ise 73 kiloda Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Monako'da düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" turnuvasında milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov'u mağlup etti.