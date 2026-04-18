Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Topalov'u yendi

18.04.2026 12:25:00
Monako'da düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" turnuvasında milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov’u mağlup etti.

Monako Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" turnuvası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Monako'daki organizasyonda milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı.

Serinin altıncı ve son karşılaşmasında beyaz taşlarla rakibini yenen büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, seriyi de 5-1 kazandı.

Milli sporcu, turnuva boyunca elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan "en genç büyükusta" ünvanını elde etmişti.

2600 ELO'yu geçerek tarih yazmıştı: Yağız Kaan Erdoğmuş resmen 'Büyükusta' Satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre 2600 puanı geçen en genç isim olan Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından Büyükusta (GM) unvanına layık görüldü.
Anaokulunda başlayan serüven dünya rekoruyla taçlandı: GM Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Yağız Kaan Erdoğmuş, 2700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde en genç 2700 ELO’ya ulaşan Büyükusta oldu. Peki, Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir, kaç yaşında?
Yağız Kaan Erdoğmuş bir ilki başararak dünya satranç tarihine geçti! Milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov'u 4-1 mağlup etti ve elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satranc tarihine adını yazdırdı.