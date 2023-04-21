Milli halterciler Ermenistan'da 4 madalya elde etti

Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Dilara Narin ile Sara Yenigün, 4 madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 19:24
Milli halterciler Ermenistan'da 4 madalya elde etti
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Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, bugün iki gümüş, iki bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'daki organizasyonda milli halterciler podyuma çıktı.

Dilara Narin

İKİ GÜMÜŞ İKİ BRONZ MADALYA

Milli sporcu Dilara Narin, koparmada 101 kiloyla bronz, silkmede 134 kilo ve toplamda 235 kiloyla iki gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Sara Yenigün

Bu sıkletteki diğer milli halterci Sara Yenigün ise silkmedeki 131 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Sara, koparmada 100, toplamda da 231 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.


Sara Yenigün dilara narin Avrupa Halter Şampiyonası

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