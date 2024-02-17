Milli judocu Ejder Toktay'dan bronz madalya
Milli judocu Ejder Toktay, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Grand Slam müsabakasında bronz madalya kazandı.
Milli judocu Ejder Toktay, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Grand Slam müsabakalarında bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Ejder'in başkent Bakü'de düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda 73 kiloda bireysel olarak müsabakalara katılan Ayub Khazhaliev'le üçüncülük maçında karşılaştığı belirtildi.
Göz Atın
Rakibini mağlup eden milli sporcunun bronz madalya kazandığı kaydedildi.
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