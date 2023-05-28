Milli judocu Mert Şişmanlar Avusturya'dan madalya ile döndü!
Milli judocu Mert Şişmanlar, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Upper Grand Prix'yi bronz madalya ile tamamladı.
Avusturya'da düzenlenen Upper Grand Prix'sinde milli judocu Mert Şişmanlar, bronz madalya kazandı.
Linz kentin gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milli sporcular tatamiye çıktı.
Mert Şişmanlar, 100 kiloda bronz madalya elde etti.
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