Milli judocu Tuğçe Beder, Paris 2024'e veda etti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, Fransız rakibine yenilerek organizasyondan elendi.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 12:27
Milli judocu Tuğçe Beder, Paris 2024'e veda etti!
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Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo ilk turunda dünya 5 numarası Fransız Shirine Boukli ile karşılaştı.

Tuğçe Beder, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak oyunlara veda etti.


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