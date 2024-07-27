Milli judocu Tuğçe Beder, Paris 2024'e veda etti!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 12:27

Güncelleme: 27.07.2024 - 12:57

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo ilk turunda dünya 5 numarası Fransız Shirine Boukli ile karşılaştı.

Tuğçe Beder, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak oyunlara veda etti.