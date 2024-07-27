Milli judocu Tuğçe Beder, Paris 2024'e veda etti!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, Fransız rakibine yenilerek organizasyondan elendi.
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo ilk turunda dünya 5 numarası Fransız Shirine Boukli ile karşılaştı.
Tuğçe Beder, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak oyunlara veda etti.
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