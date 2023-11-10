Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya!
Milli judocu Tuğçe Beder, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı
Milli judocu Tuğçe Beder, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Perth kentinde bugün başlayan turnuvaya Türkiye, 8 sporcu ile katıldı.
Bugünkü müsabakalarda 48 kiloda yarışan milli judoculardan Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, bronz madalya mücadelesinde birbirlerine rakip oldu.
Tuğçe Beder, müsabakada Sıla Ersin'i yenerek bronz madalya kazandı.
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