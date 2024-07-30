Milli judocu Vedat Albayrak son 16 turunda!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:03

Güncelleme: 30.07.2024 - 12:03

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada altın set oynandı.

Bahreynli sporcu bu sette üçüncü sarı kartını görürken, Vedat Albayrak tatamiden 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Albayrak, son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya gelecek.