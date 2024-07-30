Milli judocu Vedat Albayrak son 16 turunda!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:03
Milli judocu Vedat Albayrak son 16 turunda!
Abone Ol google-news

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada altın set oynandı.

Bahreynli sporcu bu sette üçüncü sarı kartını görürken, Vedat Albayrak tatamiden 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Albayrak, son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya gelecek.


olimpiyat haberleri Vedat Albayrak haberleri Judo haberleri

İlgili Haberler

Çinli Lihao Sheng, Paris 2024'te olimpiyat rekoru kırdı!

Çinli Lihao Sheng, Paris 2024'te olimpiyat rekoru kırdı!
Mollie O'Callaghan, 200 metre serbestte olimpiyat rekoru kırdı!

Mollie O'Callaghan, 200 metre serbestte olimpiyat rekoru kırdı!
Olimpiyatlarda 3. gün tamamlandı: Zirve hala Japonya'nın

Olimpiyatlarda 3. gün tamamlandı: Zirve hala Japonya'nın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler