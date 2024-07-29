Çinli Lihao Sheng, Paris 2024'te olimpiyat rekoru kırdı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde Çinli Lihao Sheng olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 22:37
Çinli Lihao Sheng, Paris 2024'te olimpiyat rekoru kırdı!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde olimpiyat rekoru kırıldı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde finaller yapıldı.

OLİMPİYAT REKORUNU KIRDI

Dünya rekortmeni Çinli Lihao Sheng, 252.2'lik derecesiyle Tokyo 2020'de ABD'li William Shaner'e ait (251.6) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

İsveçli Victor Lindgren 251.4'le gümüş, Hırvat Miran Maricic ise 230'la bronz madalya elde etti.


Lihao Sheng haberleri Atıcılık haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Paris 2024 kaykay branşında altın madalya Japonya'ya gitti!

Paris 2024 kaykay branşında altın madalya Japonya'ya gitti!
16 yaşındaki Hyojin Ban, Paris 2024'te altın madalya kazandı!

16 yaşındaki Hyojin Ban, Paris 2024'te altın madalya kazandı!
Son Dakika: Okçuluk milli takımımız Paris 2024'te bronz madalya kazandı! Tarihimizde bir ilk...

Son Dakika: Okçuluk milli takımımız Paris 2024'te bronz madalya kazandı! Tarihimizde bir ilk...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler