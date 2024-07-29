Çinli Lihao Sheng, Paris 2024'te olimpiyat rekoru kırdı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde Çinli Lihao Sheng olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde olimpiyat rekoru kırıldı.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde finaller yapıldı.
OLİMPİYAT REKORUNU KIRDI
Dünya rekortmeni Çinli Lihao Sheng, 252.2'lik derecesiyle Tokyo 2020'de ABD'li William Shaner'e ait (251.6) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.
İsveçli Victor Lindgren 251.4'le gümüş, Hırvat Miran Maricic ise 230'la bronz madalya elde etti.
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