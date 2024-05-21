Milli judoculardan 1 altın, 1 gümüş madalya
Polonya'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda 63 kiloda Sinem Oruç altın madalya, 70 kiloda Tuana Gülenay gümüş madalya kazandı.
Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Polonya ayağında birer altın ve gümüş madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Bielsko-Biala kentindeki organizasyonda kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, altın madalya kazandı.
Kadınlar 70 kiloda tatamiye çıkan Tuana Gülenay ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
- En iyi babalar bu 4 burçtan çıkıyor!
- Kiralarda 'yüzde 25 zam sınırı' devam edecek mi?
- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'Netanyahu' kararı
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
- 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı
- Milli yas ilan edildi!
- ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi
- Örf ve adetlere uygun değilmiş!
- 'Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım'