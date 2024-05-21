Milli judoculardan 1 altın, 1 gümüş madalya

Polonya'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda 63 kiloda Sinem Oruç altın madalya, 70 kiloda Tuana Gülenay gümüş madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 08:05
Milli judoculardan 1 altın, 1 gümüş madalya
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Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Polonya ayağında birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Bielsko-Biala kentindeki organizasyonda kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, altın madalya kazandı.

Kadınlar 70 kiloda tatamiye çıkan Tuana Gülenay ise gümüş madalyanın sahibi oldu.


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