Milli judoculardan 27 madalya!

Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Milli judocular, 27 madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:09
Milli judoculardan 27 madalya!
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Milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 27 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli judocular madalya için mücadele etti.

Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye; 8'i altın, 6'sı gümüş ve 13'ü bronz toplam 27 madalya kazandı.


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