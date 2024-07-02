Milli judoculardan 27 madalya!
Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Milli judocular, 27 madalya kazandı.
Milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 27 madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli judocular madalya için mücadele etti.
Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye; 8'i altın, 6'sı gümüş ve 13'ü bronz toplam 27 madalya kazandı.
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