Milli judoculardan 27 madalya!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:09

Güncelleme: 02.07.2024 - 00:09

Milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 27 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli judocular madalya için mücadele etti.

Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye; 8'i altın, 6'sı gümüş ve 13'ü bronz toplam 27 madalya kazandı.