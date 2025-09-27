Cumhuriyet Gazetesi Logo
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazandı

27.09.2025 16:05:00
Güncellenme:
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Aragon etabındaki ilk ana yarışı birincilikle tamamladı. Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferine imza atarken üst üste 13. yarışını kazanarak kendi rekorunu egale etti.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) sezonun 10. durağı olan İspanya etabının ilk günü geride kaldı. Aragon'daki superpole seansını 2. sırada tamamlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolò Bulega’nın arkasında başladı. Starttan itibaren güçlü bir tempo ortaya koyan Red Bull sporcusu, damalı bayrağı ilk sırada geçti. 

Bu sonuçla birlikte kariyerinde ilk kez Aragon’da birincilik elde eden Red Bull sporcusu, aynı zamanda üst üste 13. galibiyetine ulaşarak kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti. 494 puana yükselen Razgatlıoğlu, genel klasman liderliğini korurken yarışı ikinci sırada bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.

Aragon’da piste çıkan bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha YZF-R1’iyle mücadeleyi 17. sırada noktaladı.

#Toprak Razgatlıoğlu #Red Bull #dünya superbike şampiyonası #Aragon Grand Prix

