Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu

Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu

30.11.2025 15:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan milli karateci, finalde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Eray Şamdan'ın dünya şampiyonluğu, Türk karatesi adına büyük bir gurur kaynağıdır. Finalde sergilediği kararlı ve etkileyici performansla hak ettiği bir zafere imza attı. Kendisi başta olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza da başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #karate #Altın Madalya #Eray Şamdan

İlgili Haberler

TOKYO 2020 |Eray Şamdan'dan gümüş madalya
TOKYO 2020 |Eray Şamdan'dan gümüş madalya Eray Şamdan, finalde Fransız Steven da Costa'ya mağlup olarak Tokyo 2020'de gümüş madalyanın sahibi oldu.
Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan altın madalya kazandı
Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan altın madalya kazandı Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı.
Milli karateci Eray Şamdan:
Milli karateci Eray Şamdan: "Bu madalyayı almak için çok çalıştım" 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, açıklamalarda bulundu.