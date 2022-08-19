Milli karatecilerden İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 madalya!
Milli karateciler, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda günü 5 madalya ile noktaladı.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli karateciler 5 madalya aldı.
Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen karate müsabakalarında Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya daha elde etti.
Kadınlar kata bireyselde Dilara Bozan ile Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Karate Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazandı.
Kadınlar kumite 61 kiloda Gülbahar Gözütok, +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş, 68 kiloda ise Eda Eltemur bronz madalyaya uzandı.
Milli karateciler organizasyonu 4'ü altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.
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