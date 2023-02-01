Milli kayakçı Sıla Kara'dan Bosna Hersek'te bronz madalya!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 18:03

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 18:03

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay yıldızlı sporcu Sıla Kara, 11 ülke ve 23 sporcunun katıldığı Uluslararası FIS Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara ayrıca, 113 FIS puanı alarak kendi puanını geliştirdi.