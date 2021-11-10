Milli maç 9'u 5 geçe durdu!

8-2 GALİP GELDİK

Her iki takım sporcuları ve salondakiler, 1 dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra karşılaşma, kaldığı yerden devam etti. İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 8-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.