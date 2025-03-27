Milli maçta sakatlanmıştı: İşte Davinson Sanchez'in son durumu!
Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da, Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez'in durumu son antrenmanın ardından belli olacak.
Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta sakatlandı.
Yıldız oyuncu kava travması geçirdiği için FIFA'nın kararıyla Paraguay maçında forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'a döndü.
SANCHEZ'İN KONTROLLERİ YAPILACAK
beIN SPORTS'un haberine göre Davinson Sanchez'in nörolojik kontrolleri yapılacak ve oyuncu takip edilecek.
Davinson Sanchez'in Beşiktaş maçında forma giyme durumu cuma günü yapılacak son antrenman öncesinde belli olacak.
OSIMHEN'İN DURUMU
Nijerya'nın Zimbabve ile oynadığı maçta sakatlık hisseden Victor Osimhen'in ise ciddi bir problemi olmadığı ve derbide forma giyebileceği bilgisi yer aldı.
Etiketler: #Davinson Sanchez #galatasaray #beşiktaş
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