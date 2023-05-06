Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da podyum sevinci yaşadı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 19:13

Güncelleme: 06.05.2023 - 19:13

Dünya Supersport Şampiyonasında sezonunun dördüncü ayağı Barselona Pisti'nde gerçekleştirildi.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışa dokuzuncu cepten başlayan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla, damalı bayrağı üçüncü sırada geçmeyi başardı. Ay yıldızlı genç motosikletçi WSSP kariyerinde ilk kez podyuma çıkma başarısını da İspanya'da elde etti.

Yarışı, Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, MV Agusta'nın diğer pilotlarından Marcel Schroetter ise ikinci sırada bitirdi.