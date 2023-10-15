Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da 8. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışını 8 . sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 12:42
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da 8. oldu
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen 15. ayağında 8. oldu.

Şampiyonanın 15. yarışı, Lombok Adası'ndaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde, 20 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki MT Helmets MSI takımından Diogo Moreira, damalı bayrağı da ilk sırada gördü.

Deniz Öncü

GENEL KLASMANDA 5. SIRADA

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz ise 5. cepten başladığı yarışı 8. sırada tamamladı.

Puanını 155'e çıkaran Deniz, şampiyona lideri Jaume Masia'nın (Leopard takımı) 54 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışı 22 Ekim'de düzenlenecek.


Deniz Öncü moto3 dünya şampiyonası endonezya

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