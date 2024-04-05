Milli okçu Hazal Burun'un dünya rekoru kabul edildi

Milli okçu Hazal Burun'un makaralı yay 21 yaş altı ve büyükler kategorilerindeki dünya rekoru Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:27
Milli okçu Hazal Burun'un dünya rekoru kabul edildi
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Milli okçu Hazal Burun'un makaralı yay 21 yaş altı ve büyükler kategorilerindeki dünya rekoru kabul edildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 03-07 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen 2024 Salon Federasyon Kupası'nın makaralı yay 21 yaş altı kategorisinde yarışan Hazal Burun, sıralama turunda 598 puanlık skoruyla makaralı yay 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde Türkiye, Avrupa ve dünya rekorunu kırdı.

Federasyon, Hazal Burun'un rekorunu Dünya Okçuluk Federasyonuna ileterek gerekli prosedürleri yerine getirdi. Dünya Okçuluk Federasyonu da Hazal Burun'un puanını onaylayarak rekoru olarak kabul etti.

Hazal Burun'a "rekor tasdik belgeleri" federasyon başkanı Abdullah Topaloğlu ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.


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