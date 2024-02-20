Milli para atlet Muhammed Khalvandi dünya rekoru kırdı! 18 santimetre geliştirdi...

Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada 51.60'lık dereceyi elde ederek dünya rekoru kırdı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:46
Milli para atlet Muhammed Khalvandi dünya rekoru kırdı! 18 santimetre geliştirdi...
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Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen yarışma, 5 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

18 SANTİMETRE GELİŞTİRDİ

Cirit atma branşında mücadele eden İran asıllı Türk para atlet Muhammed Khalvandi, 51.60 atarak bu alanda Azerbaycan adına yarışan Hamed Heidari'ye ait büyükler dünya rekoru olan 51.42'lik dereceyi 18 santimetre geliştirdi.

Atışı sayesinde yeni rekorun sahibi olan milli ciritçi, büyük sevinç yaşadı.

Çeşitli branşlarda müsabakaların sürdüğü organizasyon çarşamba günü sona erecek.


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