Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan 2 altın madalya!

Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Abdullah Kayapınar, 2 altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 19:30
Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan 2 altın madalya!
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda erkekler 49 kiloda milli sporcu Abdullah Kayapınar, 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren Dubai kentindeki organizasyonun ikinci gününde erkekler 49 kiloda podyuma çıkan Abdullah Kayapınar, 174 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Kayapınar, bireysel sıralamada da en iyi dereceye sahip olarak 2. altın madalyayı kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'nün müsabaka sonrasında milli sporcuya madalyasını takdim ettiği belirtilerek, "Sporcularımızın Dubai'de madalyalar kazanması bizleri çok sevindiriyor, 2 altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'mızı burada herkese dinleten Abdullah Kayapınar'ı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda yarın, +107 kiloda Faruk Öztürk madalya için mücadele edecek.


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